В филиале «ПМУ» «Уралхима» названы лучшие сотрудники 2025 года

В филиале «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» прошла церемония награждения в рамках корпоративной программы признания достижений «Люди прогресса». Победителями конкурса в номинации «Сотрудник года» стали 13 специалистов разных подразделений, работа которых внесла наибольший вклад в развитие предприятия. Еще 37 человек получили награды в номинации «Команда года». В ней оценивался результат коллективной работы при реализации проектов и инициатив.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

В этом году наши усилия были сосредоточены на трех основных задачах: выполнение производственного плана, проведение ремонтной кампании и развитие социальной сферы предприятия. По каждому из направлений все цели достигнуты. Те сотрудники, кто ярко проявил себя, выбраны лучшими по итогам 2025 года. Большая благодарность всем победителям конкурса за выдающиеся результаты труда.

В номинации «Сотрудник года» победителями стали ведущий инженер по ремонту Григорий Артемьев, начальник корпоративного отдела Виталий Ахальцев, ведущий инженер отдела главного архитектора Дмитрий Гресев, аппаратчик конверсии цеха аммиака Максим Чесноков, начальник установки кристаллизации цеха карбамида Павел Муллагалиев, аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов и продукции Николай Горшков, лаборант химического анализа Алиса Гилязова, слесарь-ремонтник цеха КИПиА Владислав Саначев, слесарь по ремонту и обслуживанию технологических установок Кирилл Тиунов, слесарь-инструментальщик Владислав Шардаков, мастер участка строительных и ремонтных работ по зданиям и сооружениям Андрей Курицын, начальник установки химподготовки сырья № 2 Александр Скокло, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Алексей Чепкасов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Наградами были отмечены пять «Команд года». Сотрудники разных подразделений предприятия объединили усилия в реализации таких проектов, как реконструкция деталей динамических машин, оптимизация транспортных расходов, внедрение маркетплейса для закупок ТМЦ, обновление столовой и продвижение бренда работодателя.

Победители конкурса «Люди прогресса» были награждены призами, грамотами и денежными премиями.

АО «ОХК «Уралхим» — один из крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных и комплексных удобрений, входящий в Группу «Уралхим». Производственные мощности Компании расположены в Калининградской, Кировской, Московской областях и Пермском крае.

Группа «Уралхим» — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО «ОХК «Уралхим», ПАО «Уралкалий» и АО «ТОАЗ». Численность персонала Группы «Уралхим» составляет более 38 000 человек.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь