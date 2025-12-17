На Дону открыто 1,6 тысяч вакансий по квотам для инвалидов

В Ростовской области насчитывается более 1,6 тыс. предложений работы для инвалидов по установленной квоте. Всего в регионе для людей с ограниченными способностями открыто 36 тыс. вакансий. Об этом сообщили в управлении государственной службы занятости населения Ростовской области.

Для помощи инвалидам в трудоустройстве в каждом городе и районе Ростовской области в 2025 году проведены специализированные ярмарки вакансий. В них приняли участие порядка 600 граждан с инвалидностью и более 140 работодателей.

В ведомстве отметили, что вакансии находятся в свободном доступе на платформе «Работа России».

Наталья Белоштейн