Стеклянная сказка

На единственной в Нижегородской области фабрике стеклянных елочных игрушек «Ариель» к Новому году готовятся круглый год. За это время тысячи новогодних игрушек выдувают из стекла, расписывают вручную, упаковывают и отправляют к покупателям. «Ъ-Приволжье» съездил на фабрику и узнал, как стекло превращается в сказку.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фабрике стеклянных елочных украшений «Ариель» без малого 30 лет. Сегодня это одна из самых известных в стране мастерских новогоднего декора: коллекционеры и простые покупатели ждут старта продаж на официальном сайте и приобретают долгожданную игрушку. На недели вперед перед Новым годом расписаны и экскурсии на производство. Сейчас в ассортименте фабрики множество стеклянных украшений, уникальный стиль художественной росписи по стеклу узнаваем, а начиналось все с новогодних шаров — они были первыми и на момент открытия фабрики единственными игрушками, которые она могла выпускать.

В начале 2000-х годов мастера фабрики освоили технику изготовления форм, и тогда стали появляться формовые елочные игрушки: зайчики, мишки, Щелкунчики. Тогда же зародилась традиция ежегодного выпуска игрушек, посвященных символам года. Одной из первых формовых игрушек-символов года стал заяц. С тех пор на фабрике усовершенствовали пластику формы и роспись игрушек и стали выпускать сложные коллекционные игрушки. Тираж каждой относительно невелик — до 1 тыс. штук, а желающих ее приобрести намного больше.

Фабрику населяют не сотни эльфов, а лишь несколько десятков мастеров, которые искренне любят свои работу. Перед тем, как игрушку упаковывают для отправки покупателю, она проживает на фаб­рике целую жизнь. А начинается ее путь с идеи главного художника. Эскиз будущей игрушки выносится на обсуждение в творческую группу, где учитывается мнение каждого специалиста. Маркетологи говорят, насколько она будет востребованной, скульптор — насколько реально будет вылепить фигуру игрушки, стеклодув оценивает, можно ли будет выдуть такую форму из стекла, а художники оценивают задумку художественного образа игрушки.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Если эскиз утвержден, в дело вступает скульптор. Он лепит фигурку будущей игрушки из пластилина — она становится основой изготовления будущей керамической формы. В дальнейшем по этой форме делают дубликат, который хранится в архиве на случай, если с формой что-то произойдет и ее нужно будет делать заново. Затем форму отдают стеклодуву, и он выдувает в эту форму стеклянную заготовку. Если все получается, то стеклодувы начинают выдувать необходимый тираж игрушки.

С этого момента в стеклодувном цехе становится жарко: горят горелки, плавится стекло, работа идет полным ходом. «Для выдувки елочных игрушек мы используем стеклодроты — это стеклянные трубки разных диаметров длиной около полутора метров. Чем больше диаметр, тем больший шар можно получить. На газовой горелке дрот нагревается, его делят на отрезки — пульки, которые являются основой для будущих игрушек. Из каждой пульки создается или шар (свободная выдувка) или формовая игрушка. Когда игрушка выдута, делается отпайка — убирается нижний стеклянный ус», — рассказывает о процессе главный стеклодув производства Вера Артемова.

Выдувать из стекла елочные шары ее научили на бывшей фабрике елочных игрушек «Мир». А когда в 1995 году она закрылась, Веру Артемову и еще нескольких работников пригласили на новую фабрику — «Ариель», которая открылась в 1996 году. Так удалось сохранить преемственность завораживающего промысла.

После стеклодувного цеха тираж стеклянных заготовок отправляется в лакокрасочный цех, где на игрушку наносится лаковая основа, обрезается стеклянный ус и надевается колпачок. Затем пока еще «голые» игрушки передаются художникам. Мастер расписывает игрушку по образцу, который изначально отрисовывает на стекле главный художник. Особую сложность имеет роспись шаров, которые требуют от художника знания законов построения рисунка.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Расписываем не по одной игрушке, а сразу партию. Вывешивается ряд, и работа идет параллельно на всех игрушках. Процесс росписи послойный: начинаем с прорисовки сначала больших деталей, например платья, и постепенно, слой за слоем накладываем все меньшие детали. Есть еще одна хитрость: работать сверху вниз, чтобы не испачкать детали во время работы. В зависимости от сложности художник может расписать за день от пяти игрушек и более», — рассказывает художник Юлия Смирнова.

Дальше игрушки принимают главный художник и его коллеги, компетентные отсматривать качество тиража. Потом в упаковочном цехе сотрудники еще раз проверяют тираж и упаковывают игрушки в индивидуальную коробку в зависимости от типа игрушки. Затем елочные украшения основного ассортимента отправляются на продажу в магазин фабрики, а на коллекционные открывается прием заявок. Также игрушки можно встретить в специализированных магазинах народных художественных промыслов.

Анастасия Титова