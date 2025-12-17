Житель Сальского района предстанет перед судом за хранение наркотиков

В Сальском районе Ростовской области полицейские задержали 37-летного местного жителя, у которого изъяли свыше 200 гр. марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

По информации ведомства, сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков местного отдела МВД в ходе оперативных мероприятий обнаружили у подозреваемого наркотическое средство растительного происхождения. Он спрятал запрещенное вещество в полимерный пакет, который дополнительно поместил в черный полиэтиленовый сверток.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество содержит наркотически активный компонент тетрагидроканнабинол и относится к каннабису. Общий вес наркотика составил более 200 гр.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Валентина Любашенко