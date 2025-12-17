Склад «Губернских аптек» в Красноярске отремонтирует компания из Новокузнецка

АО «Губернские аптеки» (принадлежит региону) подвело итоги конкурса на реконструкцию и капремонт складского помещения, расположенного на пер. Телевизорный, 7 в Красноярске. Победителем торгов признана новокузнецкая компания ООО «Строй сети». Согласно электронной документации к закупке, организация-победитель предложила выполнить подряд за 989 млн руб. Начальная цена контракта составляла 1,013 млрд руб.

Всего на участие в конкурсе было подано пять заявок, две из которых организатор отклонил.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит реконструировать трехэтажное здание, площадь которого составляет 4,5 тыс. кв. м. Здание необходимо перестроить под аптечное изготовление лекарственных препаратов и производство парфюмерно-косметических продуктов. В нем должны быть лаборатории, производственное место, склад для хранения лекарств, а также административно-бытовые помещения.

В перечень работ входят капремонт системы водоснабжения, освещения, вентиляции, отопления и пожарной безопасности, отделка внутренних помещений и фасада здания, в том числе замена окон, дверей и кровли.

АО «Губернские аптеки» создано в ходе реорганизации государственных аптек в августе 2004 года. Единственным учредителем выступает Красноярский край. На сегодняшний день предприятие является одной из крупнейших региональных аптечных сетей России, которая объединяет 107 аптек, 127 аптечных пунктов и киосков, четыре салона оптики, расположенных на территории Красноярского края.

Лолита Белова