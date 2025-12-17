Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Проект Курултая Башкирии об ограничении иностранных слов на товарах не поддержали

Совет законодателей России не поддержал законопроект Курултая Башкирии об ограничении использования иностранных слов в информации для потребителей на этикетках товаров, сообщает РБК-Уфа.

По мнению республиканских депутатов, правительство России должно получить право «определять критерии целесообразности использования иностранных слов и выражений в информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей». Курултай представил законопроект в октябре, отметив в пояснительной записке, что иностранные слова на этикетках и инструкциях к товарам должны использоваться, только если они «не вызывают недоумения у целевой аудитории».

Законодатели обратили внимание на нестыковки и неясности в законопроекте. Так, языковые отношения и соблюдение языковых норм в России регулирует не закон о защите прав потребителей, а закон № 53-ФЗ «О государственном языке в Российской Федерации».

«При этом положения о полномочиях правительства РФ по определению критериев и процедуры оценки целесообразности использования иностранных слов в такой информации в ФЗ № 53-ФЗ не содержатся, законопроектом также не предусмотрено внесение в него корреспондирующих изменений», — отмечается в заключении на законодательную инициативу.

Кроме того, понятие «оценка целесообразности использования иностранных слов» носит неопределенный характер с правовой точки зрения, поэтому невозможно определить, будут ли устанавливаемые правительством России критерии и процедура такой оценки обязательными или рекомендательными.

Также депутаты Курултая предлагают внести изменения в статью, которая еще не вступила в силу, отмечает Совет законодателей. Статья 10.1 закона «О защите прав потребителей», которая регулирует использование иностранных слов на товарах, принята Госдумой в июне этого года и начнет действовать с 1 марта 2026 года. Пока нет практики реализации этой статьи, невозможно оценить, нужны ли ей правки, указано в документе.

Майя Иванова