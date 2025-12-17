В Башкирии будут вручать медаль участникам и волонтерам СВО

В Башкирии планируют учредить новую государственную медаль «От благодарного народа Башкортостана» для участников и волонтеров, оказывающих помощь, связанную с проведением специальной военной операции. Законопроект внес в парламент республики глава региона Радий Хабиров, сообщает РБК-Уфа.

Новой медалью будут награждать за добровольческую, благотворительную гуманитарную и другую помощь, связанную с проведением спецоперации, а также помощь в сборе и доставке гуманитарных грузов.

Кроме того, госнаграду будут вручать за успешное выполнение задач по достижению целей СВО и выполнение задач в зоне спецоперации.

Сейчас в республике четыре государственные медали: «Материнская слава», «Родительская доблесть», «За трудовую доблесть» и медаль генерала Шаймуратова, которая вручается за проявление отваги и мужества при исполнении воинского долга и отличившимся при спасении людей во время чрезвычайных ситуаций, охране общественного порядка, при исполнении гражданского или служебного долга.

Майя Иванова