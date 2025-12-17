Житель Мечетлинского района осужден за нападение на полицейского

Белокатайский межрайонный приговорил 38-летнего жителя Мечетлинского района к одному году лишения свободы в колонии-поселении, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он признан виновным в применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК РФ).

Суд установил, что в мае этого года фигурант уголовного дела, чтобы помешать полицейскому задержать его брата, скрывающегося от предварительного расследования, схватил сотрудника за одежду и с силой прижал к забору.

Подсудимый не признал вину.

Майя Иванова