В Сочи задержали отца и дочь по делу об участии в террористической организации

Сотрудники ФСБ и Службы госбезопасности Абхазии задержали в Сочи двух россиян — отца и дочь. Как заявила ФСБ, задержанные собирались уехать на Украину для участия в боевых действиях против России. Они планировали вступить в военизированное формирование, признанное в России террористической организацией, следует из пресс-релиза ЦОС ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье об участии в деятельности организации, которая признана в России террористической. По версии следствия, подозреваемые связались с представителями украинской террористической организации в мессенджере Telegram. В тот момент фигуранты находились в городе Сухум в Абхазии.

Как утверждает ФСБ, отец и дочь собирали информацию о российских военнослужащих по заданию кураторов. «Вел подпольную деятельность, ездил из Абхазии в Краснодар, из Краснодара в Абхазию, передавал координаты ПВО»,— сказал подозреваемый на допросе. Он добавил, что хотел уехать на Украину через Грузию, но не смог пересечь границу из-за долгов. Задержанная девушка заявила, что признает вину.