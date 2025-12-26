Сегодня в Нижегородском театре оперы и балета им. А. С. Пушкина желающим окунуться в сказочную рождественскую атмосферу и насладиться балетом показывают классическую постановку «Щелкунчика». Управляющий балетом театра Валерий Коньков рассказал о том, какими будут предпраздничные постановки, которые традицион­но идут с аншлагом.

Валерий Коньков, управляющий балетом Нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина

Фото: Нижегородский театр оперы и балета им А. С. Пушкина

— Когда была поставлена нынешняя версия «Щелкунчика» в театре?

— В 2022 году мы переделали предыдущую постановку балета в классическую, которую в 1934 году поставил в Мариинском театре Василий Вайнонен. Сейчас в нашем театре идет точно такая же версия, но немного адаптированная. Дело в том, что в региональных театрах, как правило, всегда не хватает парней. Поэтому в нашем «Щелкунчике» нет адажио с четырьмя кавалерами, мы заменили его па-де-де по хореографии Василия Вайнонена. Я сам больше склоняюсь к классической версии балета, потому что я на ней вырос и танцевал сначала в Академии русского балета почти весь «Щелкунчик», а потом в Мариинском театре. Даже несмотря на то, что этой версии балета уже 90 лет, на него приятно смотреть. Классика есть классика, она вечна. И нижегородской публике она нравится больше.

— В чем особенности нашей постановки?

— Главное — создать новогоднее настроение, прекрасную новогоднюю сказку. В первом действии собираются гости, елка, у всех предновогоднее настроение, дети танцуют. Но роли детей у нас исполняют не дети, а девушки невысокого роста. Роли Маши в постановке у нас исполняют две балерины: одна играет маленькую Машу, другая — взрослую, которая во втором действии танцует с принцем. Дроссельмейер показывает детям разных кукол: у нас это паяц, кукла и мавр. Он оживляет их волшебной палочкой, и куклы начинают танцевать. Потом гости расходятся, няня уводит Машу спать, и ей снится сон. Комната растет до гигантских размеров, появляются мыши с мышиным королем и начинается баталия, которая заканчивается победой над мышиным войском. Щелкунчик превращается в прекрасного принца и начинается маленькое адажио. После него — танец снежинок. Для кордебалета он достаточно сложен: в танце много перестроений, прыжков, да и музыка Чайковского сложная. После дивертисмента маленькая Маша просыпается, берет куклу Щелкунчика и становится понятно, что все это ей приснилось.

Записала Анастасия Титова