Жительницу Башкирии отправили к колонию за неуплату алиментов

Давлекановский районный суд вынес приговор местной жительнице, признанной виновной в неуплате алиментов (ст. 157 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Суд приговорил ее к десяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

Установлено, что ранее суд обязал фигурантку уголовного дела выплачивать алименты на содержание двух дочерей и сына, которые живут в приемных семьях. Несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава и привлечение к административной и уголовной ответственности, она задолжала детям более 2 млн руб.

Подсудимая признала вину.

Майя Иванова