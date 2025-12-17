Ярославская предпринимательница украла интернет-курс у коллеги из Самары
Суд постановил взыскать с ярославской предпринимательницы 162 тыс. руб. в качестве компенсации за нарушение авторских прав в пользу жительницы Самары. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Жительница Самары выложила в интернет свой обучающий курс. Ярославская предпринимательница скопировала его, записала уроки от своего лица и, скрыв имя автора, продала. Самарская предпринимательница провела контрольную закупку курса и убедилась в нарушении авторских прав.
Суд взыскал в пользу пострадавшей 100 тыс. руб. в качестве компенсации за незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности и 62 тыс. руб. — за заверение нарушения.
Арестовав имущество и списав деньги со счетов, приставы вынудили ярославну погасить долг и удалить курс в интернете.