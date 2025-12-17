В Уфе расследовали гибель бетонщика при падении в шахту лифта

Гострудинспекция расследовала гибель 50-летнего работника ООО СК «Спецстрой» в результате падения в шахту лифта, сообщает пресс-служба ведомства.

20 апреля на территории строящегося многоэтажного жилого дома на пересечении улиц Рудольфа Нуреева и Шайхзады Бабича в Уфе бригада армировала плиты перекрытия на 21-м этаже. Во время работы бетонщик, который подавал арматуру, упал в лифтовую шахту с высоты более 57 м в подвал. Пострадавший скончался на месте.

Выяснилось, что установка перекрытий лифтовых шахт была выполнена с нарушениями. Также не было обеспечено безопасное складирование материалов и оборудования на рабочих местах.

Несчастному случаю привело «несовершенство технологического процесса» при размещении арматуры, неудовлетворительная организация работ, а также то, что бетонщику не провели обучение по охране труда, пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина

Материалы расследования передали в следственные органы.

ООО СК «Спецстрой», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в ноябре 2022 года в Уфе. Владельцы — Татьяна Анисимова и Ринат Арсланов. Выручка в 2024 году равнялась 451,98 млн руб., чистая прибыль — 239 тыс. руб.

Майя Иванова