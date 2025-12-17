Мраморное море в Турции отступило от берега на 20 м

Мраморное море в Турции 16 декабря внезапно отступило от берега на 20 м. Явление наблюдали жители города Мармараэреглиси провинции Текирдаг, передает телеканал Habertrk.

По словам очевидцев, в последний раз подобное происходило три года назад. Однако сейчас вода отступила от берега за очень короткий срок — буквально до прошлой недели никаких изменений не было.

На побережье образовались песчаные острова. На мелководье село на мель несколько лодок. О пострадавших не сообщалось.

Еще в 2023 году ученые авторитетной Обсерватории Кандилли проанализировали аналогичное явление. По их словам, оно обусловлено перепадами давления и никак с землетрясениями в регионе не связано.