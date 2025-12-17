Три пермских университета вошли в топ-300 вузов стран БРИКС

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ), Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) заняли 251–300-е места в рейтинге вузов стран БРИКС. Информация об этом опубликована на сайте рейтинговой группы RAEX. В список также вошел Пермский государственный медуниверситет имени академика Е. А. Вагнера (ПГМУ) — он расположился на 501–600-й позиции.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Всего в рейтинге участвуют 750 вузов из 20 стран БРИКС и государств-партнеров: Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, Индонезии, Малайзии и других. Как отмечает пресс-служба ПГНИУ, список формируется на основе объективных проверяемых данных без экспертных опросов. Учитывается вклад вузов в развитие образования, науки и общества по модели рейтинга «Три миссии университета». Исследование вузов проводит Ассоциация составителей рейтингов.