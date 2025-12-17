На Кубани после удара БПЛА без электричества остались более 12 тыс. человек

В результате ночного налета беспилотников в Славянском районе Краснодарского края повреждены две высоковольтные линии электропередачи, что привело к отключению электричества для 38 тыс. человек. После срочных ремонтных работ снабжение части потребителей восстановлено, в настоящее время без электричества остаются 12,7 тыс. человек, сообщает оперативный штаб региона.

В Славянском районе из-за отключения электричества, воды и тепла не работают три школы, 21 детский сад и электротехнический техникум. Для проживающих в общежитии студентов организовано питание.

Минувшей ночью над Краснодарским краем был сбит 31 БПЛА самолетного типа. При падении обломков БПЛА пострадали два человека, они доставлены в краевую больницу. Повреждены частные дома в Славянском и Красноармейском районах. На территории нефтеперерабатывающего завода «Славянск Эко» из-за падения обломков дрона произошло возгорание технологического оборудования и трубопровода на площади 100 кв. м. Его оперативно потушили. Пострадавших среди работников предприятия нет.

Анна Перова, Краснодар