Директора спортивной школы по карате наградят Почетной грамотой Перми
Директора муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа по карате» Григория Корчагина предложили наградить Почетной грамотой города Перми. Проект постановления внесен в городскую думу главой Перми Эдуардом Сосниным.
Григорий Корчагин
Фото: страница школы по карате в соцсети
Как указано в документе, господина Корчагина предлагается наградить «за значительный личный вклад в развитие и пропаганду спорта и физической культуры в городе Перми».
Пермская специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по карате была создана в августе 1994 года. С этого времени ее возглавляет Григорий Корчагин. В настоящее время в спортшколе обучаются 500 детей от шести лет и старше. За время работы школы ее воспитанники завоевали 2253 медали в соревнованиях разного уровня.