В России с 2026 года разрешат заселяться в отели по водительским правам

С 1 марта 2026 года в России вступят в силу новые правила предоставления гостиничных услуг. Нововведения коснутся всех типов средств размещения — гостиниц, баз отдыха и кемпингов. Об этом «РИА Новости» рассказал программный директор факультета гостеприимства и индустрии спорта РАНХиГС Кирилл Яковлев.

Одним из ключевых изменений — заселение в отели по водительским правам. Оно начнет действовать с января 2026-го. Кроме того, новые правила убирают практику негарантированного бронирования, когда бронь терялась, если гость не заехал до определенного часа. Теперь гостиницы обязаны ждать постояльца в течение суток с момента запланированного времени заселения до расчетного часа следующего дня, отменить бронь в этот период они не смогут.

Отмена брони туристом также регулируется иначе: если он откажется от размещения до дня заезда, оплата возвращается полностью. В случае позднего уведомления, опоздания или неявки будет удержана плата не более чем за одни сутки. При этом гостиницы могут отказаться предоставить номер только с обязательным возмещением всех убытков туристу.

С марта 2026 года все гостиницы и иные средства размещения должны состоять в специальном реестре, иначе бронирования через агрегаторы станут невозможными. Это повысит прозрачность рынка и защитит потребителей. Информация об услугах обязательно должна содержать данные о площади номера, условиях и сроках отмены бронирования, а договор — подробности возврата предоплаты.

С будущего года отели не обязаны обеспечивать постояльцев кипятком, но должны при необходимости выдавать тонометр. Гостиницы по-прежнему обязаны бесплатно вызывать скорую помощь, предоставлять аптечку, доставлять корреспонденцию и будить гостя по просьбе.