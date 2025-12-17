Ростовский зернотрейдер «Топ Грейн» создал вторую логистическую компанию

ООО «Топ Грейн» (Ростов-на-Дону), занимающееся экспортом зерна, учредило вторую логистическую компанию — ООО «Топавто». Организация была зарегистрирована 15 декабря в Семикаракорске Ростовской области. Соответствующая информация отражена в ЕГРЮЛ.

Основной вид деятельности компании «Топавто» — перевозки автомобильным грузовым транспортом. Помимо этого, организация будет предоставлять транспортно-экспедиционные услуги, а также заниматься обработкой грузов. На должность генерального директора назначен Константин Мозго. Уставный капитал нового логистического предприятия составляет 50 млн руб.

С 2022 года компания владеет 100% долей в ООО «Топ Грейн Авто» (Ростовская область). Уставный капитал этого предприятия составляет 180 млн руб., а его основная деятельность связана с грузовыми автоперевозками.

По данным портала kartoteka.ru, «Топ Грейн» зарегистрировано в Ростове в январе 2005 года. Основной вид деятельности — экспорт сельхозпродукции, включая зерновые, бобовые, масличные культуры и продукты их переработки. Уставный капитал компании составляет 50 млн. руб.

