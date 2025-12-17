Подделки ставят на замену

Каждый второй автовладелец в России в 2025-м покупал поддельные запчасти. Наибольшая доля контрафакта — традиционно среди моторных масел и фильтров, однако трендом уходящего года стало появление не рынке массы некачественных деталей ходовой части, автоэлектроники и даже элементов ДВС. “Ъ FM” решил узнать, как подделки попадают на рынок? Почему водители решают рискнуть и поставить неоригинальную деталь? И сколько можно на этом потерять? В теме разбирался Станислав Крючков.

Если в этом году вы обращались в сервис или делали тюнинг, то вероятность того, что вольно или невольно вы столкнулись с подделкой составляет 60%. И уж наверняка вы меняли масло. А это группа риска, даже если на этикетке известный бренд. С некачественными деталями сталкиваются шесть из 10 автомобилистов. И это не просто цифры, особенно, когда попытка сэкономить на мелочах внезапно оборачивается перспективой замены крупных узлов, рассказывает генеральный директор управляющей компании сети автосервисов «Китаяна» и «Кореана» Михаил Мартынов.

По его словам, контрафакт захватил не только расходники, но и запчасти, прежде считавшиеся надежными, везут фурами, продают через онлайн-объявления: «Из года в год ситуация становится все хуже. Свечи зажигания — суперпопулярная позиция, как и сайлентблоки. Как поддельные запчасти попадают на рынок? На границе с Казахстаном стоят очереди из фур, в которых они и завозятся. Это как раз те самые каналы, с которыми борется государство. Комплекты ГРМ в 2025 году очень сильно испортили нам нашу торговлю, с ними невозможно конкурировать. Возьмем какой-нибудь стандартный Volkswagen, цена на контрафактные ролики ГРМ — 3-5 тыс. руб., и их массово покупают. Естественно, если у вас порвется ремень ГРМ, чаще всего это капитальный ремонт двигателя.

Купили не оригинальный ролик за 6 тыс. руб., а подделку за 3 тыс. руб., получили 300 тыс. руб. ремонта в будущем».

Среди причин — сворачивание прямых поставок от производителя. Неоднократно были примеры, когда поступивший товар выглядел так, будто его выплавляли в гараже. Чем-то напоминает времена отечественного кооперативного производства рубежа 1990-х и 2000-х. Но сейчас артели умельцев создать нечто из ничего свой серый бизнес ведут в КНР, рассказывает директор Fit Service на Ярославском шоссе Андрей Кузин: «Элементы ходовой части выглядят плюс-минус одинаково, если их просто положить на стол. Но если хорошо приглядеться, то на контрафактном товаре видно следы заливки в пресс-форме — сплав растекается. Автомобиль всегда находится в движении — вибрация, удары. И раз — рычаг откололся. Штампуют как и качественные реплики, так и очень низкокачественный продукт.

Совсем недавно были кейсы, когда люди покупали масло в трехлитровой канистре, которое стоит 2 тыс. руб. Заканчивается все это крупным ремонтом».

Стоимость ремонта растет, но многие сетевые сервисы уже отказались от замены запчастей, которые клиент приобретает самостоятельно. Ведь закон обязывает мастерскую нести гарантию даже в этом случае — предполагается, что мастер может оценить качество детали. Рисковать не хотят. Контрафакт обосновался и на маркетплейсах. Берут объемами. Однако теперь проблема добралась до ходовой части и тормозной системы, делится цифрами представитель сети Rossko Алексей Кошляков: «Ряд деталей легко воспроизводится кустарным образом, и уровень подделок крайне высокий.

В этом году 37% покупателей столкнулись с контрафактом по такой группе автозапчастей, как детали подвески. 23,5% — это элементы тормозной системы и автоэлектроника. Онлайн-сегмент, в том числе и маркетплейсы, становятся бустером. Если раньше это было в основном офлайн, благодаря тому, что существует возможность возврата товара через онлайн-площадки, большинство клиентов, конечно же, возвращают. Все же берут риск на себя примерно около 8%».

Проверяет оригинальность запчастей через онлайн-сервисы лишь четверть автомобилистов. И хорошо, если это вы. А вот люди за рулем в соседней машине могли этого и не сделать.