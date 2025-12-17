Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Тольятти появятся два новых троллейбусных маршрута

В Тольятти с 1 января 2026 года появятся два новых троллейбусных маршрута — №№ 11 и 12. Об этом сообщил глава города Илья Сухих.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Оба маршрута — кольцевые, а схема их движения была подготовлена с учетом существующего транспортного обеспечения в Автозаводском районе и исходя из анализа обращений жителей», — написал градоначальник в своем Telegram-канале. 

Маршрут № 11 «ОП Детский мир —  ОП Музыкальная школа» будет следовать по пр-т Степана Разина, ул. Ботанической, Южному шоссе, ул. Заставной, Московскому пр-т, ул. Спортивной. 

Маршрут № 12 «ОП Музыкальная школа —  ОП Детский мир» будет работать в обратном направлении: пр-т Степана Разина —  ул. Спортивная — Московский пр-т — ул. Заставная — Южное шоссе — ул. Ботаническая — пр-т Степана Разина.

На маршрут выйдут в том числе новые троллейбусы, которые поступили на базу МП «ТТУ» в декабре. 

Сабрина Самедова