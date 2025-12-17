Более 2 млн человек в России участвуют в дропперстве

Ежемесячно более 500 млрд руб. проходит через дропов. В первую очередь их используют для налоговой оптимизации, заявил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. По его словам, более 2 млн человек задействованы в дропперстве в стране.

«Проблема заключается катастрофическая в том, что количество дропов не уменьшается. Я с сомнением отношусь к заявлениям о том, что количество дропов уменьшилось»,— сказал депутат в интервью ТАСС.

Господин Луговой утверждает, что 30% дропов — граждане соседних государств, особенно из Средней Азии. Он рассказал о существовании «самолетных туров»: когда люди прилетают, открывают в банках счета, передают свои банковские карты и улетают. Депутат считает, что дропами становятся обычные люди, которые «вне здравого смысла» пытаются заработать деньги.

«Как технологичный враг, он постоянно меняет свои алгоритмы действия для того, чтобы уходить от тех ограничений, которые создает государство и в целом банковская система»,— добавил Андрей Луговой.

Центробанк (ЦБ) сообщал, что под конец года среднемесячная сумма операций дропа составила 100–150 тыс. руб. Сентябрьские данные регулятора были вдвое выше. Основная причина, по версии ЦБ, — резкое сокращение времени жизни карты. Если еще совсем недавно речь могла идти о месяце, то сейчас для выявления подставной карты может потребоваться не более суток, а то и пары часов.