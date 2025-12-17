Производство автомобилей в России за 11 месяцев сократилось на 2%

Производство автомобилей в России за 11 месяцев 2025 года составило 707,4 тыс. штук. Это на 2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков со ссылкой на данные аналитической компании ППК (входит в группу компаний АО «Электронный паспорт»).

Как уточнил господин Целиков в Telegram-канале, в статистику также включена сборка автомобилей Belgee в Белоруссии. Последние, по его словам, предназначены исключительно для российского рынка.

При этом в ноябре предприятия российского автопрома выпустили 68,8 тыс. легковых автомобилей — всего на 0,5% меньше, чем в ноябре прошлого года, отметил эксперт.