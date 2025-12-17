В Зауралье арестовали курьеров, прятавших наркотики в автомобильных тайниках

Сотрудники УФСБ России по Курганской области задержали трех человек, подозреваемых в перевозке крупных партий синтетических наркотиков в тайниках под обшивкой автомобилей. Жителей Воронежа и Набережных Челнов поймали на трассе Курган — Екатеринбург в Далматовском округе, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Фигурантов задержали в разное время на разных участках федеральной трассы. Во время досмотра автомобилей сотрудники правоохранительных органов обнаружили пакеты с наркотическим средством мефедрон общей массой 4 кг. Вещество находилось в тайниках, оборудованных под обшивкой багажника и в нише под пассажирскими сиденьями.

«По оперативным данным мефедрон, рассчитанный на несколько сотен разовых доз, задержанные должны были перевезти с целью последующего сбыта в Курган и Набережные Челны»,— сообщает УФСБ России по Курганской области.

Двое из задержанных ранее уже были судимы за аналогичные преступления. Следственное подразделение УФСБ возбудило уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере), задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.