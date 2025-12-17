На Дону выявили использование запрещенного препарата для обработки льна

Россельхознадзор выявил в Песчанокопском районе Ростовской области нарушение регламента применения пестицидов. Нарушение обнаружено в ходе мониторинга данных в ФГИС «Сатурн». Предприниматель обработал лен препаратом «Делегат», регистрация которого завершилась в октябре 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК» Фото: Пресс-служба ФГБУ «ЦОК АПК»

Должностные лица ведомства установили, что индивидуальный предприниматель в 2025 году провел обработку льна масличного химическим препаратом «Делегат№». Однако согласно действующему каталогу пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в России, срок регистрации данного средства истек в октябре прошлого года.

За нарушение регламента предпринимателю объявили предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований. Сельхозпроизводителю предложили принять меры по их соблюдению.

Валентина Любашенко