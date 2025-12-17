Около 5 тыс. человек остались без тепла и горячей воды в Кузбассе из-за аварии

Из-за аварии на теплосетях произошло отключение горячего водоснабжения и теплоснабжения в Ленинске-Кузнецком (Кузбасс). Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

По данным ведомства, под отключение попали 35 многоквартирных домов, три детских сада, две школы и училище олимпийского резерва. Всего более 4,6 тыс. человек остались без электроснабжения.

Устранить последствия аварии планируется до вечера 17 декабря. По данным Западно-Сибирского УГМС, сегодня на территории Кузбасса температура воздуха опустилась ниже 10 градусов. В ночь на 18 декабря в регионе похолодает до -18 градусов.

Александра Стрелкова