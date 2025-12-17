Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Из Ростовской области экспортировали почти 3 тысячи тонн кормов для животных

С территории Ростовской области с 8 по 12 декабря экспортировали 2,9 тыс. т кормов растительного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

В морских пунктах пропуска оформили партии шрота, предназначенных для отправки в Турцию. Продукция прошла необходимые испытания в лабораториях. Нарушений требований ветеринарного законодательства специалисты не выявили.

