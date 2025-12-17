Жительницу Перми отправили в колонию-поселение за гибель несовершеннолетних

Кировский суд Перми признал 51-летнюю жительницу краевого центра виновной в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и назначил ей наказание в виде лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Как установило следствие, женщина самовольно установила в своей квартире газовый водонагреватель. 13 июня 2025 года она уехала за город, оставив в квартире несовершеннолетних детей. 14 июня, из-за неправильной эксплуатации прибора, закрытых окон и отсутствия притока свежего воздуха, угарный газ в квартире превысил предельно допустимую концентрацию. В результате отравления двое несовершеннолетних 2007 и 2010 годов рождения скончались на месте. Еще двое детей 2011 года рождения с признаками тяжелого отравления были госпитализированы.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1,5 года с отбыванием наказания в колонии-поселении.