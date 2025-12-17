Выбран новый подрядчик для строительства командно-диспетчерского пункта в аэропорту Перми

ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» определило нового подрядчика для строительства командно-диспетчерского пункта (КДП) в пермском аэропорту. Как следует из информации на сайте «Госзакупок», контракт заключат с единственным участником аукциона — пермской компанией ООО «СК “Эталон”». Стоимость работ оценена в 540,6 млн руб., обратило внимание издание Business Class.

Стоит отметить, что это не первая попытка определить подрядчика для строительства КДП. В июне 2024 года на конкурс не заявился ни один участник. В августе того же года договор был заключен с ООО «Новаком», однако уже в октябре его расторгли.

Как указано в техническом задании, командно-диспетчерский пункт должен разместиться в здании до семи этажей. Там требуется оборудовать рабочие места для персонала, обеспечивающего полеты гражданской авиации, а также для технического персонала, сотрудников других служб, гардеробную. Также планируется установка трансформаторной подстанции, резервуаров противопожарного запаса, ограждений из сетчатых панелей и благоустройство территории.

ООО «Строительная компания Эталон» работает на пермском рынке с февраля 2022 года. Его основным направлением деятельности является монолитное домостроение. Учредителями в равной степени (по 50%) выступают Елена Гиниятулина и гендиректор Алексей Окулов. Один из важных проектов «Эталона» на сегодняшний день – строительство ЖК «Новый Звездный» в Новых Лядах.