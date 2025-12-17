Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Лукашенко призвал Украину не будить «спящего медведя»

Вместо того чтобы «затыкать рот» русскоязычному населению, Украине следовало постепенно, шаг за шагом продвигать определенную языковую политику. Будить «спящего медведя» в лице России не стоило, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Говорю вам как старый политик: если ты живешь рядом с этим "спящим медведем", ну не буди его, найди нормальные отношения»,— пояснил господин Лукашенко в интервью телеканалу Newsmax TV.

По словам белорусского президента, когда-то у России и Украины действительно были нормальные отношения. В частности, РФ долгие годы поставляла Украине энергоресурсы по сниженной в два раза стоимости, напомнил Александр Лукашенко. «Нет, надо было устроить, не без помощи американцев, и особенно европейцев, этот "майдан"»,— возмутился он.

Позднее слова господина Лукашенко о «спящем медведе» прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова. Она предложила Украине задуматься, как страна оказалась рядом с этим животным. «Не хотите ли вы себя спросить, почему вы спите рядом с медведем? Как вас туда занесло?» — поинтересовалась дипломат в эфире радио Sputnik.

