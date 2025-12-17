Глава СКР запросил доклад о результатах проверки о ненадлежащем оказании медпомощи в Орске

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах процессуальной проверки по обращению о ненадлежащем оказании медицинской помощи в Орске. Об этом сообщает СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Жительница Оренбуржья в обращении указала, что ее матери в Орске оказали неквалифицированную медицинскую помощь, что привело к ее смерти. В октябре женщину госпитализировали. Состояние пациентки ухудшалось, но меры к ее лечению не принимались. Спустя некоторое время мать заявительницы впала в кому, ввиду чего была переведена в реанимационное отделение, где через некоторое время скончалась.

В СУ СК России по Оренбургской области проводится процессуальная проверка.

Руфия Кутляева