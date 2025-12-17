Ростовская область заняла девятое место по стоимости возведения жилья в России

Ростовская область заняла девятое место в российском рейтинге по себестоимости строительства жилья. В декабре 2025 года этот показатель достиг 62,1 тыс. руб. за квадратный метр. Об этом сообщает Domostroydon.ru со ссылкой на «Дом.РФ».

Аналитики отмечают, что средняя стоимость квадратного метра в новостройках Ростова-на-Дону составила 159,7 тыс. руб. по итогам ноября.

Первые три позиции в рейтинге заняли: Москва с показателем 161,5 тыс. руб., Санкт-Петербург — 115,2 тыс. руб. и Республика Татарстан — 86,1 тыс. руб. Соседний Краснодарский край с себестоимостью 58,9 тыс. руб. завершает десятку лидеров.

Валентина Любашенко