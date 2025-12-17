Глава Удмуртии: любой объект может попасть под прицел «доморощенного» террориста

Глава Удмуртии Александр Бречалов провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба, на котором среди прочего затронули вопросы безопасности во время спецоперации и подготовку к новогодним праздником. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Продолжается СВО. Противник не только не проявляет готовности к заключению мира, напротив, наращивает активность в попытках нанести нам ущерб в тыловых регионах»,— сказал господин Бречалов.

Главной задачей в предстоящий период он назвал обеспечение безопасности жителей как с точки зрения физической защищенности, так и с «позиции всех видов жизнеобеспечения».

Отдельно он обратился к главам муниципалитетов, напомнив о ряде диверсий, совершенных местными жителями, на объектах промышленности и транспортной инфраструктуры Ижевска и других районов.

«Любой социально-значимый объект может попасть под прицел такого “доморощенного” террориста. А это значит, что даже удаленность муниципального образования от городов не должна стать для глав муниципалитетов поводом для спокойствия»,— добавил глава региона.

Господин Бречалов отметил, что руководители муниципалитетов должны находиться в состоянии «постоянной готовности к возможным осложнениям обстановки».

В праздничные дни патрульные группы в местах массового скопления людей будут усилены дополнительным личным составом МВД и Росгвардии. «На всех объектах проведения мероприятий уже сейчас проводятся тренировки по практической отработке персоналом учреждений действий при обнаружении пожаров»,— говорится в сообщении. На заседании были заслушаны доклады руководителей региональных Росгвардии и МЧС.