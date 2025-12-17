Восемь БПЛА сбили ночью над Саратовской областью

В течение прошедшей ночи над Саратовской областью ПВО отразили атаку восьми украинских беспилотных летательных аппаратов. Такие данные приводит Минобороны РФ.

Об угрозе атаки глава региона Роман Бусаргин сообщил в 0:32. «Локально в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», - написал в своем Telegram-канале губернатор. Часом ранее, в 23:15 16 декабря Росавиация сообщила о закрытии аэропорта «Гагарин».

Этой ночью силы противовоздушной обороны также сбили четыре дрона над Волгоградской областью. Всего, по данным силового ведомства, дежурные силы ПВО отразили атаку 94 вражеских БПЛА над территориями российских регионов.

Марина Окорокова