Ставрополье заняло восьмое место по размеру прожиточного минимума

Ставропольский край занял восьмое место среди российских регионов с самыми низкими прожиточными минимумами на 2025 год. Об этом сообщает «ПромРейтинг».

По информации аналитиков, величина прожиточного минимума в Ставрополье составила 17 тыс. руб. в месяц. Такой же показатель установлен в Северной Осетии, с которой край разделил восьмую позицию.

На девятом месте рейтинга расположился Дагестан с минимумом 17, 2 тыс. руб. в месяц. Аналогичная сумма действует в Кемеровской области.

Самый высокий прожиточный минимум в стране зафиксирован в Чукотском автономном округе — 49, 4 тыс. руб. Наименьший показатель установлен в Липецкой и Тамбовской областях — 15, 7 тыс. руб. в месяц.

«Прожиточный минимум рассчитывается на основе данных Росстата и утверждается для всей России и отдельных регионов. От этого показателя зависит размер ряда социальных пособий»,—говорится в сообщении.

