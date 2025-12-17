Синоптик Тишковец: морозы и снег вернутся в Москву в предновогоднюю неделю

В Москве в предновогоднюю неделю, начиная с 23–24 декабря, ожидается возвращение морозов и усиление снегопадов. Об этом в комментарии «РИА Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, этот прогноз пока предварительный, но уже сейчас видно, что в конце декабря температура начнет снижаться, а снег станет выпадать интенсивнее.

В ближайшие дни в столице сохранится облачная, влажная погода с температурами около нуля и возможной небольшой моросью. 17 декабря дневная температура ожидается в диапазоне от +1°C до +3°C. Атмосферное давление будет стабильным, около 751 мм рт. ст. Никаких значительных осадков в эти дни не прогнозируется, а снежный покров в Москве вероятно не установится.

С 16 по 21 декабря в столичном регионе, напротив, продолжится оттепель. Дневные температуры будут держаться на уровне от 0°C до +3°C , ночью — около 0…2°C. В отдельных районах вероятен гололед.