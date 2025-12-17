Швеция заявила об усилении присутствия РФ в Балтийском море для охраны танкеров

Россия усилила охрану некоторых зон в Балтийском море и начала размещать на танкерах вооруженных людей из частных предприятий, заявили в ВМС Швеции. Там уточнили, что меры направлены на защиту российского «теневого флота».

«Российское военно-морское присутствие стало более постоянным и заметным на значительных территориях Балтийского моря»,— сказал начальник оперативного отдела ВМС Швеции Марко Петкович (цитата по SVT).— Нет причин для беспокойства по этому поводу, но мы хотим рассказать вам о том, что происходит в море».

По информации военных источников SVT, присутствие российского военно-морского флота усилено вдоль судоходных путей. «Это очень важная деятельность для России, поэтому ожидаем, что были приняты различные меры безопасности»,— отметил заместитель начальника оперативного отдела Береговой охраны Швеции Дэниел Стенлинг.

В конце ноября-начале декабря в Черном море атаке подверглись три танкера. Kairos и Virat — у турецкого побережья. Kairos следовал в Россию, направление Virat не раскрывалось. Третий, Midvolga 2, следовал из России в Грузию с продовольствием. 30 ноября у берегов Сенегала был атакован танкер Mersin, перевозящий российскую нефть.