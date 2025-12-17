В Удмуртии водитель Lada погиб при столкновении с «УАЗом», четверо пострадали

Один человек погиб, четверо пострадали при столкновении автомобилей Lada Granta и «УАЗ» на трассе Костино—Камбарка, сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии.

ДТП произошло 16 декабря около 16:00. 38-летний водитель Lada двигался по встречной полосе, где столкнулся с «УАЗ» под управлением 26-летнего шофера.

Водитель Lada скончался на месте. Управляющий «УАЗ» и три пассажира — мужчина и двое женщин, их возраст не указывается — получили травмы. Пострадавшие доставлены в медучреждение. По факту аварии проводится расследование.