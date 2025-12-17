Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Известия»: переплата по ипотеке снизилась на треть за год

Средний уровень переплаты по рыночной ипотеке в России за год сократился примерно на треть — с 470% в ноябре 2024 года до 324% к ноябрю 2025-го, пишет газета «Известия». Если год назад заемщики переплачивали почти в пять раз больше суммы кредита, то сейчас переплата уменьшилась до уровня, эквивалентного примерно четырем с лишним квартирам, при том что в собственность получают одну.

Основной причиной снижения переплаты эксперты называют уменьшение ипотечных ставок. По данным госкомпании ДОМ.РФ, средний уровень ставок в крупнейших банках снизился с 28,5% до 21,25%. Одновременно сократился средний срок кредитов — с 242 до 239 месяцев, сообщает Объединенное кредитное бюро. При этом средний размер ипотечного кредита вырос с 3,9 млн руб. до 4,6 млн руб.

Несмотря на рост средней суммы кредита на 700 тыс. руб., уменьшение ставок позволило существенно снизить итоговую переплату: с примерно 18,3 млн руб. до около 15 млн руб. Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин отмечает, что переплата все еще остается высокой, однако динамика положительная.

Новости компаний Все