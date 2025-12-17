«Известия»: переплата по ипотеке снизилась на треть за год

Средний уровень переплаты по рыночной ипотеке в России за год сократился примерно на треть — с 470% в ноябре 2024 года до 324% к ноябрю 2025-го, пишет газета «Известия». Если год назад заемщики переплачивали почти в пять раз больше суммы кредита, то сейчас переплата уменьшилась до уровня, эквивалентного примерно четырем с лишним квартирам, при том что в собственность получают одну.

Основной причиной снижения переплаты эксперты называют уменьшение ипотечных ставок. По данным госкомпании ДОМ.РФ, средний уровень ставок в крупнейших банках снизился с 28,5% до 21,25%. Одновременно сократился средний срок кредитов — с 242 до 239 месяцев, сообщает Объединенное кредитное бюро. При этом средний размер ипотечного кредита вырос с 3,9 млн руб. до 4,6 млн руб.

Несмотря на рост средней суммы кредита на 700 тыс. руб., уменьшение ставок позволило существенно снизить итоговую переплату: с примерно 18,3 млн руб. до около 15 млн руб. Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин отмечает, что переплата все еще остается высокой, однако динамика положительная.