Доля отечественных машин в Ростовской области выросла до 78%

Российские автопроизводители увеличили долю на рынке новых машин Ростовской области с 56% до 78% за год. Одновременно представленность китайских марок снизилась с 44% до 21%. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба Авто.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации аналитиков, внедорожники сохранили лидерство среди типов кузова, увеличив присутствие с 61% до 68% от всех объявлений на платформе. Рост происходит за счет седанов — их доля сократилась с 23% до 16%. Аналогичные тенденции характерны для всего российского рынка.

Рейтинг популярных моделей у пользователей сервиса возглавила Lada Granta со средней стоимостью 1,2 млн руб. за 11 месяцев 2025 года. На втором месте — Lada Vesta (1,9 млн руб.), на третьем — Haval Jolion (2,6 млн руб.). В топ-5 также вошли Haval M6 (2,3 млн руб.) и Lada Niva Legend (1,2 млн руб.).

Валентина Любашенко