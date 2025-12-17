Iltalehti: в финском парламенте возник конфликт при обсуждении Второй мировой
В парламенте Финляндии разгорелся скандал после выступления депутата Йоханнеса Юрттиахо, который обвинил главу МИД Элину Валтонен во лжи и искажении исторических фактов. Поводом для обвинений стало утверждение министра, что за последние 100 лет на Россию никто не нападал, передает газета Iltalehti.
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен
Фото: Lehtikuva / Jussi Nukari / Reuters
Во время пленарного заседания Йоханнес Юрттиахо раскритиковал заявление Элины Валтонен. Он напомнил, что Финляндия вместе с нацистской Германией напала на Советский Союз в июне 1941 года во время операции «Барбаросса». По словам депутата, поражение в советско-финской войне стало одним из факторов, подтолкнувших Хельсинки к участию во вторжении во время Великой Отечественной войны. Он также спросил у госпожи Валтонен, не следовало ли ей самой проверить достоверность информации перед распространением в СМИ, но министр этот вопрос проигнорировала.
Элина Валтонен рассуждала о России в интервью CBS, фрагмент которого выложила в соцсети X. Как пишет Iltalehti, это вызвало живое обсуждение в финском обществе, поскольку не соответствует действительности. Представитель российского МИДа Мария Захарова, в свою очередь, предложила передать госпоже Валтонен книгу с «краткой историей шведской и финской русофобии».