В парламенте Финляндии разгорелся скандал после выступления депутата Йоханнеса Юрттиахо, который обвинил главу МИД Элину Валтонен во лжи и искажении исторических фактов. Поводом для обвинений стало утверждение министра, что за последние 100 лет на Россию никто не нападал, передает газета Iltalehti.

Во время пленарного заседания Йоханнес Юрттиахо раскритиковал заявление Элины Валтонен. Он напомнил, что Финляндия вместе с нацистской Германией напала на Советский Союз в июне 1941 года во время операции «Барбаросса». По словам депутата, поражение в советско-финской войне стало одним из факторов, подтолкнувших Хельсинки к участию во вторжении во время Великой Отечественной войны. Он также спросил у госпожи Валтонен, не следовало ли ей самой проверить достоверность информации перед распространением в СМИ, но министр этот вопрос проигнорировала.

Элина Валтонен рассуждала о России в интервью CBS, фрагмент которого выложила в соцсети X. Как пишет Iltalehti, это вызвало живое обсуждение в финском обществе, поскольку не соответствует действительности. Представитель российского МИДа Мария Захарова, в свою очередь, предложила передать госпоже Валтонен книгу с «краткой историей шведской и финской русофобии».