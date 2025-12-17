Сотрудниц челябинских УК будут судить за мошенничество на 17,6 млн рублей

Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух сотрудниц управляющих компаний. Они обвиняются в мошенничестве на 17,6 млн руб. (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, в 2022-2023 годах директор и начальник планово-экономического отдела ООО «Парк-Сервис», ООО «УК „Домоуправ-Челябинск“» и ООО «УК „Домоуправ-Сервис“» похитили денежные средства. Они составили заведомо подложные документы о якобы выполнении бизнесменами работ по ремонту кровли и подъездов обслуживаемых домов. Обналичиванием денег занимались предприниматели, не осведомленные о преступных намерениях сотрудниц УК. После работницы организаций присвоили средства. Компаниям был причинен ущерб на 17,6 млн руб.

По данным ГУ МВД России по Челябинской области, в рамках расследования дела проведено 30 почерковедческих и 21 строительно-техническая судебная экспертиза. Допрошено более 50 свидетелей. На имущество обвиняемых стоимостью 6,6 млн руб. наложен арест. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска