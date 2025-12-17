Басманный суд прекратил рассмотрение дела бывшего вице-президента РЖД Акулова

Басманный суд постановил прекратить производство по уголовному делу в отношении бывшего вице-президента РЖД Михаила Акулова, указано на сайте судов Москвы. Решение принято судьей Николаевой Е. С., обоснование решения не приводится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Акулов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Михаил Акулов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Михаил Акулов и еще один фигурант дела Андрей Воронин были арестованы в феврале 2023 года. Они обвинялись в растрате более 300 млн руб., выделенных РЖД, в том числе на строительство здания механизированной прачечной в Екатеринбурге.

Согласно обвинению, в период с февраля 2008 по январь 2016 года подсудимые похитили деньги, выделенные по двум договорам между «Федеральной пассажирской компанией» (ФПК) и «Мехпрачечной СвЖД», одним из крупнейших подрядчиков РЖД по стирке и сушке белья для пассажиров. В тот период Михаил Акулов являлся гендиректором ФПК, а Воронин руководил прачечной.

Впоследствии обоих отпустили под домашний арест, а затем и эту меру пресечения заменили на «запрет определенных действий». Судебный процесс длился с сентября 2024 года.

Эрнест Филипповский