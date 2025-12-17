Китай ввел антидемпинговые пошлины на поставки свинины из ЕС

Министерство коммерции КНР объявило о введении антидемпинговых пошлин на импорт свинины и свиных субпродуктов из стран Евросоюза, передает «Синьхуа». Размер пошлин будет варьироваться в коридоре от 4,9% до 19,8%.

Пошлины ввели после жалобы Китайской ассоциации животноводов, поданной еще в июне 2024 года. В министерстве провели собственное расследование, которое подтвердило, что демпинг наносил серьезный ущерб отечественному производителю.

В ведомстве гарантируют, что сделали все для того, чтобы прийти к «объективному, справедливому и беспристрастному заключению». Пошлины будут действовать в течение пяти лет, сообщили в министерстве.

Эрнест Филипповский