Главе СКР доложат о ходе расследования дела по факту нарушения жилищных прав семьи из Чайковского

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Чайковском. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в информационный центр СКР обратилась жительница Чайковского. Женщина с дочерью являются собственниками квартиры в этом городе. Здание 1959 года постройки признано аварийным в 2015 году. Для переселения гражданам предложена квартира-студия в новостройке, расположенной на окраине населенного пункта, или равнозначное жилье в том же доме, за которое необходимо внести дополнительную плату, с чем они не согласны. В связи с принудительным выселением в настоящее время семья вынуждена проживать в ветхом помещении, предоставленном из маневренного фонда. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

В СУ СК России по Пермскому краю по этому факту было возбуждено и расследуется уголовное дело. Глава СКР поручил представить ему доклад о ходе и результатах расследования.