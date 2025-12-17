Половина челябинцев не готовы уступать в зарплатных ожиданиях

В четвертом квартале 2025 года половина соискателей (54%) из Челябинской области не готовы пойти на уступки в своих зарплатных ожиданиях даже при условии гарантированного трудоустройства или сохранения рабочего места. Такие результаты показал опрос платформы Hh.ru.

Реже всего понижать уровень желаемых доходов готовы опытные специалисты в возрасте от 35 до 44 лет и от 45 до 54 лет (56% и 52% соответственно). Самыми гибкими оказались молодые кандидаты до 18 лет. Только 21% из них откажутся от компромисса в зарплате.

Чаще склонны настаивать на уровне жалованья специалисты из сфер «Стратегия, инвестиции, консалтинг» и «Административный персонал» (по 56%), «Строительство, недвижимость» (55%), «Добыча сырья» и «Транспорт, логистика, перевозки» (по 54%), «Производство, сервисное обслуживание», «Медицина, фармацевтика», «Автомобильный бизнес» (по 53%), «Розничная торговля», «Продажи, обслуживание клиентов», «Закупки», «Высший менеджмент» (по 52%).

При этом 23% жителей Челябинской области готовы подстраивать свои зарплатные ожидания под рынок труда. Особенно это касается специалистов из сфер «Информационные технологии» (41%), «Домашний, обслуживающий персонал» (35%), «Маркетинг, реклама, PR» (32%) и «Искусство, развлечения, массмедиа» (31%).

Еще 23% жителей Челябинской области затруднились однозначно ответить — пойдут ли они на компромисс в жалованье, если потребуется.

Виталина Ярховска