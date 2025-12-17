В школах и детсадах Кузбасса усилят безопасность после убийства в Одинцово

Меры безопасности усилены на территории образовательных учреждений Кемеровской области после инцидентов в Санкт-Петербурге и Одинцово Московской области. Министр образования региона София Балакирева сообщила, что в детских садах, школах, техникумах, колледжах и вузах теперь вводится обязательный пропускной режим.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«С сотрудниками охраны, коллективами и обучающимися будут проведены дополнительные инструктажи. Регулярно проводятся проверки образовательных организаций»,— отметила госпожа Балакирева.

Как писал «Ъ», накануне 15-летний подросток напал с ножом на учеников школы в Одинцово. В результате был убит 10-летний мальчик, охранник учебного заведения ранен. Девятиклассник был задержан силовиками. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и ст. 105 УК РФ).

Александра Стрелкова