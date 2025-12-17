В Челябинске нашли шесть точек незаконной продажи елей

За первый день проведения операции «Ель» полицейские Челябинска проверили 20 торговых точек. Выявлено шесть фактов незаконной продажи новогодних деревьев, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Проверки сотрудники правоохранительных органов проводят вместе с представителями мэрии. Во время обходов точек полицейские уточняют у продавца наличие свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Кроме того, оперативников интересуют товарно-транспортные накладные и договор на предоставление торгового места. Всего в городе выделено более 100 точек для легальной продажи елей, их открыли 15 декабря.

Из 20 проверенных мест в шести обнаружены факты незаконной продажи деревьев. Полицейские установили, что местные жители решили заработать без регистрации в налоговом органе. Кроме того, деятельность велась в точках, не определенных для этого администрацией. Нарушения нашли на территории Ленинского, Металлургического, Тракторозаводского, Калининского и Курчатовского районов. В отношении горожан составили административные протоколы по ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации).

Виталина Ярховска