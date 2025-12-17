Премьер Австралии назвал героями иммигрантов из РФ, пытавшихся помешать теракту
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе отдал должное памяти иммигрантов из России Бориса и Софии Гурман, а также переселенца из СССР Ройвена Моррисона, которые погибли при попытке остановить террористов на пляже Бондай в Сиднее. Об этом сообщает телеканал Sky News Australia.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе
Фото: Hollie Adams / Reuters
«Я отдаю дань уважения Борису и Софии Гурман... Борис пытался остановить одного из этих террористов, когда тот выходил из машины... Ройвен Моррисон бросал кирпичи, пытаясь предотвратить (теракт.— "Ъ"), и также был застрелен террористами. Это австралийские герои», — сказал глава правительства.
14 декабря, первый день еврейского праздника Ханука, на сиднейском пляже Бондай открыли стрельбу двое пакистанских мигрантов, 50-летний мужчина (застрелен полицией) и его 24-летний сын. В результате теракта погибли 16 человек. Еще 40 человек пострадали. По данным полиции Сиднея, нападение готовилось несколько месяцев. На месте происшествия найдено взрывное устройство.