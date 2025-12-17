«Пермское речное пароходство» возглавил потомственный речник

Зарегистрированное 10 декабря региональное предприятие по водным пассажирским перевозкам АО «Пермское речное пароходство» (ПРП) возглавил Андрей Сергеев.

Топ-менеджер ПРП является замначальника ГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта». По данным «Ъ-Прикамье», его отец Сергей Сергеев возглавляет федеральное бюджетное учреждение «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей».

Напомним, ПРП будет курировать в Прикамье перевозки пассажиров водным транспортом. Помимо работы маршрутов предприятие займется обслуживанием и содержанием в Прикамье причальной инфраструктуры. В собственность ПРП передадут и краевой флот: катер «Колва», а также два «Метеора» и «Восход», находящиеся сейчас на восстановлении. Уставный капитал общества составляет 15,6 млн руб.